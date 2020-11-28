استمرار عروض أورنج في Black Friday .. شهور مجانا على خط Eagle

مع استمرار طرح عروض أورنج في Black Friday أعلنت الشركة عن توفير 3 شهور مجانا رصيد عند شراء خط Eagle أونلاين منها تشجع خدمات أورنج الإلكترونية وفي الوقت ذاته تدخل في منافسة شرسة مع الشركات في عروض الجمعة البيضاء.



عروض Black Friday من أورنج

أعلنت أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "اشتري خط Eagle اونلاين الآن..واستمتع ب ٣ شهور مجاناً، ومعاه هدية قسيمة شراء من Jumia والتوصيل مجاني لحد باب البيت".

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