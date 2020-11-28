صديق عفيفى يؤكد على ضرورة إنشاء منظومة بحثية متكاملة بالجامعات الخاصة

أكد الدكتور صديق عفيفي، رئيس أكاديميات ومدارس طيبة والمستشار الأسبق للبنك الدولي، أن الدولة تعى جيدا أهمية دور الجامعات الخاصة فى منظومة التعليم العالى فى مصر وقدرتها على كسب ثقة المجتمع.
وشدد عفيفي، في بيان له، على ضرورة رفع نسبة تواجد التعليم الخاص فى التعليم العالى باعتباره داعماً رئيساً لمسيرة التعليم، لافتاً إلى أن تلك النسبة لا تزال ضئيلة مقارنة بإمكانيات الجامعات الخاصة فى مصر وجودة الخدمات التعليمية والبحثية التى يمكن أن تقدمها للطلاب.
كما أشار إلى ضرورة إنشاء منظومة بحثية متكاملة بالجامعات الخاصة من خلال إنشاء المراكز البحثية داخل هذه الجامعات والمساهمة مع الجامعات الحكومية فى تطوير المنظومة البحثية، فضلا عن تشجيع عقد مزيد من الاتفاقيات والتعاون الأكاديمى مع الجامعات الأجنبية وجهات التمويل التى يمكن أن تمول المشروعات البحثية والقومية.
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