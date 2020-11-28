أمانة الشيوخ تسلم أعضاء المجلس شنطة العضوية

بدأت الأمانة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت توزيع شنط أعضاء المجلس الـ300 المتضنة للتابلت ونسخة رسمية من الدستور وجميع الأوراق ذات الصلة باحتياجات عمل الأعضاء علي مدار الخمس سنوات المقبلة. رحمهم الله جميعًا...11 حالة وفاة في انتخابات مجلس النواب والشيوخ حتي الآن

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل لجنة إعداد اللائحة جهودها لإنهاء تقرير مشروع قانون اللائحة الداخلية، لعرضه علي الجلسة العامة غدا الأحد لمناقشتها وحسمها لإرسالها لمجلس النواب لإقرارها والتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاحي السيسي.



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