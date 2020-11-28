هل عالجت تشريعات برلمان 2015 تنمر جماهير النادي الأهلي علي شيكابالا بواقعة الكلب؟

شهدت الساعات الماضية خروج عدد من جماهير النادي الأهلي عن ضوابط الروح الرياضية وصحيح القانون والدستور بتنمرهم علي لاعب وكابتن نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، وذلك عقب نهائي بطولة إفريقيا الذي أقيم أمس الجمعة علي استاذ القاهرة الدولي، وانتهي بفوز النادي الأهلي بعد أداء أكثر من رائع ومتميز لنادي الزمالك.

تنمر جماهير النادي الأهلي الخارجين عن القانون، والروح الرياضية، أحدث حاله من الغضب الواسعة لدي جموع الجماهير المصرية من الأهلوية والزملكاوية، وعبروا عن هذا الغضب علي صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعي خاصة أن هؤلاء الخارجين والمتنمرين قاموا بالتظاهر في أحد الميادين العامة، حاملين "كلب" هاتفين باسم لاعب الزمالك محمود عبد الرازاق شيكابالا.

الجماهير المصرية ناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي بفتح تحقيق موسع وتطبيق القانون علي المخالفين والمتورطين في هذه الواقعة المؤسفة والتى لا تعبر من قريب أو من بعيد عن الروح الرياضية المصرية حيث قال أحد الرافضين لهذا التصرف بقوله:"نأمل أن يكون العقاب الرادع هو الرد على هؤلاء ومن هم على شاكلتهم الآن ومستقبلا".