تحيا مصر ينشر مقترحات النائب محمود بكري علي اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

تنشر موقع تحيا مصر مقترحات النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، حول مشروع قانون اللائحة الداخلية والتي استعرضها اليوم خلال اجتماع اللائحة. وكانت اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ انتهت من المسودة النهائية لتأتي في نحو 300 مادة، وحسم المواد الخلافية، وتشمل المواد الخاصة باختصاص المجلس و عضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس و تمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية.



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