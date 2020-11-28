فيديو.. حسام زكى لـ دوت الخليج: البعض يشق طرق للغريب حتى يتدخل فى الشؤون العربية

جدة - نرمين السيد - أكد السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الهدف الأهم حاليا استعادة دور الجامعة وتأثيرها على الملفات السياسية فى المنطقة، بعد أن كان هناك تعمد لتغييب دور جامعة الدول العربية فى بعض الملفات.

وأضاف زكى، خلال حواره مع موقع دوت الخليج، بحضور الكاتب هانى لبيب رئيس تحرير الموقع، أن دور الجامعة تم إقصاؤه فى اليمن وسوريا، وكانت هناك محاولة لإقصاء الجامعة من الملف الليبى، ولكنها استعادت دورها من باب قمة برلين.

وأوضح أن هناك مطامع فى الدول العربية وثرواتها وإمكانياتها، مضيفا: "البعض يشق طرق للغريب حتى يتدخل فى الشؤون العربية، وهذا ينبغى الحذر منه".