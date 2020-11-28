لحظة غضب صلاح بعد استبداله بـ ماني فى مباراة ليفربول وبرايتون.. فيديو

عبر الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن غضبه من قرار استبداله بالسنغالى ساديو ماني خلال الدقيقة 62 من أحداث مباراة برايتون، التي جمعت الفريقين ظهر اليوم، وانتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقرر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، إستبدال محمد صلاح في الدقيقة 64 من عمر المباراة، والدفاع بساديو ماني وهو ما أثار غضب النجم المصري.

وخطف فريق برايتون تعادلا قاتلا أمام ليفربول بنتيجة 1-1، فى المباراة التى جمعت الفريقين ظهر اليوم، السبت، على ملعب "فالمر" ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أحرز هدف التقدم لصالح فريق ليفربول ديوجو جوتا فى الدقيقة 60 من أحداث المباراة، بأسيست من الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول، ثم تعادل لصالح برايتون باسكال جروس من ركلة جزاء فى الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع، بعد أن ركل أندي روبرتسون قدم داني ويلباك فى منطقة الجزاء.

وأحرز النجم المصري محمد صلاح هدف لصالح ليفربول، ثم تم إلغائه بالدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول.

وشهدت المباراة على عدة محاولات من جانب ليفربول على مرمى برايتون وأضاع أصحاب الأرض فرصة مؤكدة للتسجيل وركلة جزاء بالدقيقة 20 من عمر المباراة، جتى نجح ديوجو جوتا فى إحراز هدف الفوز لصالح الريدز.

وإستبدل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، النجم المصري محمد صلاح فى الدقيقة 64 وتم الدفع بزميله السنغالي ساديو ماني.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 21 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتاً، فيما يصل رصيد برايتون إلى النقطة 10 فى المركز الـ 16.