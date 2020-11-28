نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد قوات الدفاع الشعبي للفجر : تنمية روح الولاء والانتماء لفئات المجتمع مسئوليتنا الكبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - - نتعاون مع الأجهزة التنفيذية للدولة لمجابهة الأزمات والكوارث كالسيول والزلازل وحوادث القطارات والسفنوالعبارات وحماية الأهداف الحيوية

- تنفيذ مواقف اختبارية مفاجئة لقياس قدرة الأجهزة التنفيذية علي مجابهة الكوارث

- تطوير مادة التربية العسكرية بما يتلائم مع طبيعة العصر وتأهيل الضباط بالجامعات والمدارس علي أعلي مستوي

- تكليف الطلاب بعمل مادة بحثية وتقديمها علي الموقع الإلكتروني للجامعة

- عمل 898 فصل لمحو الأمية في 10 محافظات مختلفة

تشهد مصر حاليًا العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية التي تتطلب من جميع فئات الشعب الإلتفاف حول القيادة السياسية للدولة ومن ثم يأتي دور قيادة القوات الدفاع الشعبي والعسكري لتنمية روح الولاء والإنتماء للوطن بالإضافة إلي مهام أخري.

فمنذ إنشاء القيادة عام 1953 توالت الأعمال البطولية التي قدمها أبطال الدفاع الشعبي والعسكري وكان أبرزها معركة بورسعيد في 6 نوفمير 1956، لذلك أيقنت القيادة السياسية أهمية الدور الكبير والمؤثر التي تقوم به قوات الدفاع الشعبي والعسكري، فاستمر تطور تلك القيادة خلال السنوات الماضية بما يتلائم مع طبيعة العصر والتحديات، لذلك كان لزام علينا تسليط الضوء علي مهام وأنشطة قوات الدفاع الشعبي والعسكري من خلال اللواء أركان حرب وليد حمودة قائد قوات الفاع الشعبي والعسكري وإلي نص الحوار. في البداية.. ما هي المهام الرئيسية لقوات الدفاع الشعبي والعسكري ؟



هناك العديد من المهام منها المعاونة في تنفيذ التريب العملي المشترك بالمحافظات لمجابهة الأزمات والكوارث، والإشراف علي تأمين الأهداف الحيوية المؤمنة وهي الأهداف والمنشآت ذات الأهمية الإقتصادية والتي تتبع العديد من الوزارات، إلي جانب تدريس ماردة التربية العسكرية لطلبة الجاماعات المصرية الحكومية والخاصة وطلبة المعاهد والمدارس الثانوية لبث روح الولاء والإنتماء للوطن وإعداد أجيال من الشباب قاردة علي تحمل مسئولية الوطن خلال الفترة القادمة، إلي جانب المساهمة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار. هناك العديد من المهام منها المعاونة في تنفيذ التريب العملي المشترك بالمحافظات لمجابهة الأزمات والكوارث، والإشراف علي تأمين الأهداف الحيوية المؤمنة وهي الأهداف والمنشآت ذات الأهمية الإقتصادية والتي تتبع العديد من الوزارات، إلي جانب تدريس ماردة التربية العسكرية لطلبة الجاماعات المصرية الحكومية والخاصة وطلبة المعاهد والمدارس الثانوية لبث روح الولاء والإنتماء للوطن وإعداد أجيال من الشباب قاردة علي تحمل مسئولية الوطن خلال الفترة القادمة، إلي جانب المساهمة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار. ما هي المهام الإضافية التي أضيفت لقوات الدفاع الشعبي والعسكري ؟



رأت القيادة العامة للقوات المسلحة إضافة مهام أخري لقوات الدفاع الشعبي والعسكري من خلال استراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء للمجتمع المدني تتضمن عدد من الأنشطة منها إقامة ندوات تثقيفية لطلبة الجامعات والمدارس والوزارات والهيئات شهريًا بمشاركة كافة فئات المجتمع لتضمن كافة الموضوعات التي تهم المواطن المصري ويتم من خلالها تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وتكريم أوائل الطلبة وتصحيح المفاهيم المغلوطة والشائعات لدي الجمهور وتبادل الأراء والتعرف علي الإيجابيات والسلبيات خلال تلك الندوات.

إلي جانب تنظيم زيارات خارجية لطلبة الجامعات كافة والمدارس للمشروعات القومية ومصابي العمليات الإرهابية ومختلف الجهات الحكومية بمعدل يصل لـ75 زيارة شهريا ًيرافقهم ضابط برتبة مناسبة لزياردة وعي فئات المجتمع بما تقوم به الدولة من مشروعات تنموية وكذا التضحيات التي يقدمها أبناء القوات المسلحة للحفاظ علي راية مصر أمنة ومستقرة.



كذلك يتم إقامة معسكر كشافة خارجي لطلبة المدارس والجامعات لفرق الكشافة بالوحدات العسكرية يتضمن أنشطة تفاعلية بهدف زيادة التفاعل والترابط وتنمية روح الفريق وذلك بالتنسيق مع الإتجاد العام للكشافة والمرشدات والإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة وكذلك تنظيم لقاءات رياضية بين طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة الجامعات المدنية للمزج بين ممارسة الرياضة كهدف في حد ذاته والتعرف علي الحياة العسكرية من جه أخري وتم إمداد وزاة الشباب والرياضة بأفلام من إنتاج الشئون المعنوية وذلك لعرضها بجميع مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية. كذلك يتم إقامة معسكر كشافة خارجي لطلبة المدارس والجامعات لفرق الكشافة بالوحدات العسكرية يتضمن أنشطة تفاعلية بهدف زيادة التفاعل والترابط وتنمية روح الفريق وذلك بالتنسيق مع الإتجاد العام للكشافة والمرشدات والإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة وكذلك تنظيم لقاءات رياضية بين طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة الجامعات المدنية للمزج بين ممارسة الرياضة كهدف في حد ذاته والتعرف علي الحياة العسكرية من جه أخري وتم إمداد وزاة الشباب والرياضة بأفلام من إنتاج الشئون المعنوية وذلك لعرضها بجميع مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية. ما أهم الدورات والأنشطة الاحتفالية التي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري ؟



يتم تنفيذ دورات تدريبية للقيادات التعليمية والعمالية والشبابية والهيئة العامة لتعليم الكبار من خلال اشتراك الجامعات والجهات العسكرية كالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة الشئون المعنوية وأكاديمية ناصر العكسرية وجهاز العملي النفسي بالقوات المسلحة في إلقاء محاضرات تتضمن العديد من الموضوعات بهدف إكساب الثقة لدي المتلقي في قواته المسلحة كما يتم تنفيذ العديد من الفقرات الفنية بواسطة الطلائع ووزارة الشباب والرياضة بحضور كبار الشخصيات مع تقديم معرض يشمل لوحات ورسومات فنية لأعمال الطلاب، كما يتم إقامة عرض ترفيهي بواسطة طلبة التعليم الأساسي داخل أماكن مدنية بحضور كبار رجال الدولة. يتم تنفيذ دورات تدريبية للقيادات التعليمية والعمالية والشبابية والهيئة العامة لتعليم الكبار من خلال اشتراك الجامعات والجهات العسكرية كالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة الشئون المعنوية وأكاديمية ناصر العكسرية وجهاز العملي النفسي بالقوات المسلحة في إلقاء محاضرات تتضمن العديد من الموضوعات بهدف إكساب الثقة لدي المتلقي في قواته المسلحة كما يتم تنفيذ العديد من الفقرات الفنية بواسطة الطلائع ووزارة الشباب والرياضة بحضور كبار الشخصيات مع تقديم معرض يشمل لوحات ورسومات فنية لأعمال الطلاب، كما يتم إقامة عرض ترفيهي بواسطة طلبة التعليم الأساسي داخل أماكن مدنية بحضور كبار رجال الدولة. ما الخدمات التي تقدموها للأشخاص ذوي الهمم ؟



في إطار تخفيف المعاناه علي الطلبة من ذوي الهمم يتم إحضار قومسيون طبي داخل المعهد أو الجامعة بالتنسيق مع هيئة التنظيم والإدارة وإدارة التعبئة والتجنيد أثناء عقد دورة التربية العسكرية لإعفاء الطلبة من ذوي الهمم الخاصة من التجنيد ويتم تسليمهم شهادة الإعفاء من التجنيد كمان يتم التنسيق مع رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة علي حضور أفراد من ذوي الهمم الإلتزامات الرئيسية من الاحتفالات الفنية بالمحافظات وكذلك الندوات التثقيفية بالجامعات، كما تم إقامة 21 معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الهمم بدور ونوادي القوات المسلحة وذلك لتعميق قيم الإخاء وروابط الإنتماء للوطن. في إطار تخفيف المعاناه علي الطلبة من ذوي الهمم يتم إحضار قومسيون طبي داخل المعهد أو الجامعة بالتنسيق مع هيئة التنظيم والإدارة وإدارة التعبئة والتجنيد أثناء عقد دورة التربية العسكرية لإعفاء الطلبة من ذوي الهمم الخاصة من التجنيد ويتم تسليمهم شهادة الإعفاء من التجنيد كمان يتم التنسيق مع رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة علي حضور أفراد من ذوي الهمم الإلتزامات الرئيسية من الاحتفالات الفنية بالمحافظات وكذلك الندوات التثقيفية بالجامعات، كما تم إقامة 21 معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الهمم بدور ونوادي القوات المسلحة وذلك لتعميق قيم الإخاء وروابط الإنتماء للوطن. ما هو الدور الذي تقوم به قوات الدفاع الشعبي لمعاونة الأجهزة المعنية بالدولة لمواجهة الأزمات والكوارث ؟



تقوم قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتنفيذ محاكاه لعدد من الازمات والكوارث لكل محافظة تتماشي مع طبيعة المحافظة والمخاطر التي قد تتعرض لها وذلك من خلال معاونة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في تجاوز الأزمات والكوارث مثل جائحة كورونا والحرائق إنهيارات المنازل وحوادث القطارات والسفن والعبارات والسيول والزالزل وغيرها وذلك من خلال تنسيق الأعمال والمهام بين القوات المسحلة وأجهزة الدولة المعنية بالمحافظات والإمداد بالمعلومات الدقيقة والمؤثرة والتخطيط والتدريب علي أنسي أسلوب لمجابهتها ووضع خطة متكاملة للتغلب عليها.

كما تشرف قوات الدفاع الشعبي والعسكري علي أداء الأجهزة التننفيذية بالمحافظات لمجابهة الكوارث والأزمات من خلال إدارة تدريب عملي مشترك بالمحافظات من خلال تنفيذ مواقف اختبارية عملية مخططة ومفاجئة لعدد من الكوارث لقياس قدرة الأجهزة التنفيذية علي مجابهتها، وإنشاء معسكرات إيواء عاجل وتجارب إخلاء لمباني حكومية وتنفيذ اصطفاف وإجراء اختبارات طريق والمرور والتفتيش علي جميع الأهداف الحيوية أثناء التدريب العملي المشترك. ما التطوير الذي شهدته مادة التربية العسكرية والأنشطة التي تنفذ أثناء تدريسها ؟



يتم تدريس مادة التربية في إطار تطوير منظومة التعليم للإرتقاء بمستوي أبنائنا الطلاب فقد صدر القانون رقم 46 لعام 1973 بشأن تدريس مادة التربية العسكرية لطلبة المدارس الثانوية العسكرية كمادة أساسية بغرض تنمية الوعي وغرس روح الإنتماء وتعتبر مادة التربية العسكري من المواد الأساسية خلال السنوات الدراسية الثالثة ويعقد لها إختبار نظري وعملي في نهاية العام وتم توقيع بروتوكول مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تدريس مادة التربية العسكرية لـ28 جامعة حكومية و171 جامعة ومعهد خاص ويشمل برنامج الدورة علي أنشطة رياضية ومحاضرات تتضمن موضوعات مختلفة بما يتواكب مع الأحداث الجارية. يتم تدريس مادة التربية في إطار تطوير منظومة التعليم للإرتقاء بمستوي أبنائنا الطلاب فقد صدر القانون رقم 46 لعام 1973 بشأن تدريس مادة التربية العسكرية لطلبة المدارس الثانوية العسكرية كمادة أساسية بغرض تنمية الوعي وغرس روح الإنتماء وتعتبر مادة التربية العسكري من المواد الأساسية خلال السنوات الدراسية الثالثة ويعقد لها إختبار نظري وعملي في نهاية العام وتم توقيع بروتوكول مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تدريس مادة التربية العسكرية لـ28 جامعة حكومية و171 جامعة ومعهد خاص ويشمل برنامج الدورة علي أنشطة رياضية ومحاضرات تتضمن موضوعات مختلفة بما يتواكب مع الأحداث الجارية. كيف يتم تأهيل الضباط مديري التربية العسكرية بالمجماعات وضباط المدارس ؟



يتم تاهيلهم من خلال دورات مكثفة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ومعهد الدراسات الامنية والمخابراتية وكذلك جهاز العمل النفسي للقوات المسلحة وجهاز الرياضة للقوات المسلحة، وفي ضوء مواكبة التكنولوجيا الحديثة والأحداث الجارية تم التنسيق مع الجهات المعنية بإضافة عدد من الموضوعات بمادة التربية العسكرية لتدريسها للطلبة ومنها شبكة الإنترنت ومخاطر التواصل الإجتماعي ومفهوم الأمن القومي والتهديدات والتحديات للأمن القومي المصري. يتم تاهيلهم من خلال دورات مكثفة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ومعهد الدراسات الامنية والمخابراتية وكذلك جهاز العمل النفسي للقوات المسلحة وجهاز الرياضة للقوات المسلحة، وفي ضوء مواكبة التكنولوجيا الحديثة والأحداث الجارية تم التنسيق مع الجهات المعنية بإضافة عدد من الموضوعات بمادة التربية العسكرية لتدريسها للطلبة ومنها شبكة الإنترنت ومخاطر التواصل الإجتماعي ومفهوم الأمن القومي والتهديدات والتحديات للأمن القومي المصري. كيف ساهمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري في المشروع القومي لمحو الأمية ؟



قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار علي قيام قوات الدفاع الشعبي والعسكري بفتح فصول محو الأمية بعدد من محافظات ويتم إختيار المعلمين من المجندين الحاصلين علي المؤهلات العيا تخصصات مختلفة ويقوم فرع الإنتقاء والتوجيه بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسحلة بإنتقاء مجندي حملة المؤهلات العليا للعمل كمعلمي محو الأمية ويفتح الفصل لمدة 10 شهور بكثافة 30 دارس وذلك باجمالي 898 فصل لـ10 محافظات، ويتم إختيار الدارسين بواسطة الهيئة العامة لتعليم الكبار كما يتم عقد مؤتمرات بحضور رئيس الهيئة العام لمحو الأمية ومندوبي المحافظات لعرض نتائج المرور وإيجاد حلول للمصاعب التي تواجه إنتظام التدريس. قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار علي قيام قوات الدفاع الشعبي والعسكري بفتح فصول محو الأمية بعدد من محافظات ويتم إختيار المعلمين من المجندين الحاصلين علي المؤهلات العيا تخصصات مختلفة ويقوم فرع الإنتقاء والتوجيه بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسحلة بإنتقاء مجندي حملة المؤهلات العليا للعمل كمعلمي محو الأمية ويفتح الفصل لمدة 10 شهور بكثافة 30 دارس وذلك باجمالي 898 فصل لـ10 محافظات، ويتم إختيار الدارسين بواسطة الهيئة العامة لتعليم الكبار كما يتم عقد مؤتمرات بحضور رئيس الهيئة العام لمحو الأمية ومندوبي المحافظات لعرض نتائج المرور وإيجاد حلول للمصاعب التي تواجه إنتظام التدريس. ما المشروعات التنموية التي تشارك فيها قوات الدفاع الشعبي والعسكري ؟



في إطار حرص القيادة السياسية علي معرفة الشباب بالمشروعات التنموية العملاقة وما تبذله الدولة من مجهودات في هذا المجال بالإضافة إلي تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمشاركة الشباب إفتتاحات المشروعات القومية كلفت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتنسيق مع الجامعات علي إنتقاء أفضل العناصر لحضور هذه الإفتتتاحات وتنفيذ 75 زيارة شهريًا خلال عام 2019، لمشروعات تنموية عملاقة وكذلك تنفيذ 980 زيارة لمشروعات تنموية عملاقة بإجمالي 58450 زائر خلال عام 20192020. في إطار حرص القيادة السياسية علي معرفة الشباب بالمشروعات التنموية العملاقة وما تبذله الدولة من مجهودات في هذا المجال بالإضافة إلي تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمشاركة الشباب إفتتاحات المشروعات القومية كلفت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتنسيق مع الجامعات علي إنتقاء أفضل العناصر لحضور هذه الإفتتتاحات وتنفيذ 75 زيارة شهريًا خلال عام 2019، لمشروعات تنموية عملاقة وكذلك تنفيذ 980 زيارة لمشروعات تنموية عملاقة بإجمالي 58450 زائر خلال عام 20192020. ما الإجراءات الإحترازية التي نفذتها قوات الدفاع الشعبي والعسكري في جائحة كورونا ؟



تم التنسيق مع المجلس الأعلي للجامعات علي عقد دورات التربية والعسكرية في الجامعات من خلال إتاحة المادة العلمية علي المواقع الإلكترونية للجامعات وقيام الطلاب بإعداد مادة بحثية وتقديمها علي الموقع الإلكتروني للجامعة وعقد اختبار لمادة التربية العسكري بنهاية كل دورة علي المواقع الإلكترونية للجامعات والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة المحتوي الدراسي لمادة التربية العسكري لطلاب المرحلة الثانوية علي المنصة الإلكترونية للوزارة.