نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل وطن: مباحثات السيسي مع نظيره السوداني ناقشت التنسيق السياسي والعسكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جمهورية جنوب السودان، هي الأولى من نوعها، وتعكس الإرادة السياسية المُشتركة بين البلدين، نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية المُتكاملة في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف منظور، في بيان، أن المباحثات الثنائية التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس جنوب السودان، سلفا كير، كانت مُثمرة للغاية، حيث اتفقا على التنسيق السياسي والعسكري والأمني في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، والسعي للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المصرية في جنوب السودان، بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين، مُؤكدًا أن المباحثات شهدت أيضًا مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والري لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل.

كما أكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيسين تطرقا لمناقشة التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.