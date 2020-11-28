حبس جزار قتل مسن لعجزه عن سداد مبلغ 70 ألف جنيه

قررت النيابة العامة لجنوب الجيزة حبس جزار أربع أيام على زمة التحقيق لاتهامه بقتل مسن لعجزه عن سداد ديون للمجني عليه بقيمة سبعون ألف جنيها، وطالبت بتحريات الأجهزة الأمنية عن الواقعه وتقريير الطب الشرعي وبمواجهة المشتبه فيه بالواقعة.

واعترف المتهم بقتله لرجل مسن يعمل في مجال بيع اللحوم وأنه قرر التخلص منه لعجزه عن سداد مبلغ من المال للمجنى عليه. حيث استدرج المجني عليه الي شقته بحجة تسليمه للمبلغ الخاص به وانهال عليه ضربا وقطع جسده للتخلص منه.

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وتلقي رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بلاغ يفيد بالعثور علي جثة بمدخل عقار بدائرة قسم الجيزة لشخص مجهول في العقد السادس من عمره وعلى الفور تم الانتقال لمحل الواقعة وتم إجراء التحريات وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة أعمال التحقيق.

