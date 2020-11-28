لجنة إعداد لائحة الشيوخ تستجيب لملاحظات مجلس الدولة

قالت مصادر برلمانية أن لجنة لائحة مجلس الشيوخ استجابت لملاحظات مجلس الدولة علي مشروع اللائحة بشأن حذف المادة 5 والتى تنص علي أن لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل من اختصاصاته بما يتفق مع أحكام الدستور، كما رفض ملاحظة مجلس الدولة بشأن صياغة المادة 262 والتي تقضي بأن مجلس الشيوخ مجلس مستقل وأن تدرج موازنته رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة.
يأتي ذلك فى ضوء الـ6ملاحظات التى أبداها مجلس الدولة علي اللائحة الداخلية في شأن المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلا عن المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس في دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية، والمادة المنظمة لإجراءات فصل الملكية في أسهم وحصص الشركات، وموازنة المجلس.
وشهدت الجلسة الأخذ برأي مجلس الدولة في المادة الأولي بإضافة عبارة بأن مجلس الشيوخ مجلس نيابي يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المقررة بالدستور واللائحة المرافقة في إطار التعاون والتنسيق مع الغرفتين.
وكانت مصادر برلمانية قالت إنه من المتوقع أن تستغرق الجلسات العامه لمجلس الشيوخ لمناقشة اللائحة الداخلية أكثر من جلسة حسب مداخلات ومناقشات الأعضاء، ومن المتوقع أن تستهل الجلسة بتحديد قواعد المناقشة ليتم إعطاء الأولوية لمقدمي التعديلات، وسيتم تفويض ممثلا عن كل حزب من الأحزاب الممثلة داخل المجلس لعرض رؤيته حول مشروع القانون من حيث المبدأ قبل مناقشة المواد.
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