النائبة أمل رمزي: لائحة الشيوخ لن تخرج إلا بصيغة منضبطة متوافقة مع الدستور.. والعلاقة بين الشيوخ والنواب تكاملية

أكدت النائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ عضو لجنة إعداد اللائحة النهائية، أن اجتماع اليوم مخصصص لمناقشة الملاحظات الواردة من مجلس الدولة، وكذلك المقترحات المرسلة من الأعضاء على مشروع اللائحة لتكون جاهزة للمناقشة والرد عليها في الجلسة العامة غدا الأحد المخصصة لمناقشة مشروع لائحة مجلس الشيوخ.

وأضافت رمزي في تصريحات صحفية، أن الاجتماع شهد مناقشات وإسهامات كبيرة من عدد من الأعضاء وناقشت اللجنة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، على 6 مواد من مواد اللائحى الـ293 وكذلك مقترحات الأعضاء.



وتابعت رمزي: أن لائحة مجلس الشيوخ حددت الاختصاصات وواجبات الأعضاء وهيكل اللجان ولن تخرج من المجلس إلا بصيغة منضبطة ومتوافقة مع الدستور وسيكون هناك دور كبير لمجلس الشيوخ في المرحلة القادمة وهناك علاقة تكامل بين غرفتي البرلمان مجلس النواب ومجلس الشيوخ لإثراء الحياة النيابية في المرحلة القادمة.