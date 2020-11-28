أحمد فهمي يعتذر لـ شيكابالا بسبب فيديو الكلب

اعتذر الفنان أحمد فهمي عن إساءة جماهير الأهلي للاعب نادي الزمالك شيكابالا، بعد فوز القلعة الحمراء أمس، في نهائي أبطال إفريقيا، ووصفه بـ "الكلب".
وكتب فهمي على حسابه الشخصي بـ "فيس بوك": "رغم خلافي معاه الشديد ومفيش صلح من بعيد ولا قريب بيني وبينه، لكن موضوع الكلب والفيديو ده حاجة عنصرية جدًا بصراحة ومنظر بشع".
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وتابع "فهمي": إحنا جمهور كبير ومحترم وبنقول على الغلط غلط، حتى لو طالع من عندنا، الاعتذار عن اللقطة دي واجب، بعتذرلك ولكن موقفي منك لن يتغير".
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