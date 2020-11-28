لجنة إعداد لائحة الشيوخ تأخذ بملاحظات مجلس الدولة

جدة - نرمين السيد - شهد اجتماع لجنة إعداد لائحة الشيوخ المنعقد، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق مناقشة 6 ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس فى شأن المواد "1"، "5"، "25"، "230"، "240"، "262"، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس فى إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلًا عن المادة التى تمنح الحق لرئيس المجلس فى دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية.





كما تعلقت المواد التى شهدت ملاحظات من قسم التشريع، المادة المنظمة لإجراءات فصل الملكية فى أسهم وحصص الشركات، وموازنة المجلس، واستجابت اللجنة لرأى قسم التشريع فى حذف المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية، والتى تقضى بأن لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل فى اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور.

ووافق المستشار عبدالوهاب عبد الرازق على حذف المادة مؤكدا أن المجلس صاحب الاختصاص فى تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولا تحتاج إلى نص فى اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأى أخر فى هذا الصدد حيث رأى أنه لا غضاضة فى الإبقاء عليها.

كما أخذت برأى مجلس الدولة فى المادة الأولى بإضافة عبارة بأن مجلس الشيوخ مجلس نيابى يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية، وغيرها من الاختصاصات المقررة بالدستور واللائحة المرافقة فى إطار التعاون والتنسيق مع الغرفتين.

وتمسكت بصياغة المادة 262 والتى تقضى بأن مجلس الشيوخ مجلس مستقل وأن تدرج موازنته رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة.

وقالت مصادر برلمانية إنه من المتوقع أن تستغرق الجلسات العامة لـ مجلس الشيوخ لمناقشة اللائحة الداخلية أكثر من جلسة حسب مداخلات ومناقشات الأعضاء، ومن المتوقع أن تستهل الجلسة بتحديد قواعد المناقشة ليتم إعطاء الأولوية لمقدمى التعديلات، وسيتم تفويض ممثل عن كل حزب من الأحزاب الممثلة داخل المجلس لعرض رؤيته حول مشروع القانون من حيث المبدأ قبل مناقشة المواد.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع ألا تكون الجلسة مذاعة على الهواء، على أن تكون مفتوحه للتغطية من خلال المحررين البرلمانيين الممثلين لكل الصحف المصرية.

ويعقد مجلس الشيوخ، غدا الأحد، جلسته العامة فى تمام الساعة العاشرة، لنظر مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والتى ستصدر بقانون حسبما أقرت النصوص الدستورية.

ونظرت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس خلال اجتماعها اليوم، ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والبالغ عددها 6 ملاحظات، ومقترحات الأعضاء فى شأن مشروع اللائحة وذلك بحضور مقدميها.

وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء.