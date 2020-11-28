نائب بالشيوخ : زيارة السيسى لجنوب السودان تاريخية وتعزز العلاقات الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدولة جنوب السودان تاريخية لأنها الأولى منذ استقلالها.





وقال الجندى فى بيانه، اليوم السبت، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة فى سبيل تحقيق السلام والاستقرار بجنوب السودان وتقديم كل سبل الدعم له وتوفير المساعدات الإنسانية، وهو ما أشاد به رئيس جنوب السودان سلفا كير خلال جلسة المباحثات الثنائية مع الرئيس السيسى فى مستهل الزيارة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الزيارة تفتح آفاق التعاون بين الدولتين، خصوصا الاقتصادية منها حيث تعمل العديد من الشركات المصرية فى جوبا فى الوقت الراهن، فضلًا عن تعزيز التنسيق بالمواقف بين الدولتين تجاه القضايا الإقليمية المشتركة فى القارة الإفريقية.

وشدد الجندى على أهمية الدور الفاعل لمصر فى تحقيق اتفاق السلام فى جوبا والحرص على استقرار الأوضاع فى القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن سياسة مصر الخارجية شهدت تقدما كبيرا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم واستعادت علاقاتها المتميزة وثقلها الإقليمى بالقارة السمراء.

وأوضح أن قضية سد النهضة كانت حاضرة بقوة فى تفاصيل وفعاليات الزيارة، ما يدعم الموقف المصرى فى أزمة السد، وقضية المياه على الصعيد الإفريقى والإقليمى.