نسخة من الدستور وتابلت وبادج سيارة .. أبرز محتويات شنطة أعضاء مجلس الشيوخ

وتحوى الشنطة التابلت ودبوس مطبوع عليه شعار مجلس الشيوخ، واثنين بادج سيارة.
يأتى ذلك قبل ساعات من الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية والموافقة عليها من أعضائه، والمقرر لها غدا الأحد، حيث قالت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إن اجتماع اللجنة اليوم جاء لنظر مقترحات الأعضاء على ما انتهت له لجنة اللائحة وقبل المناقشة غدًا بالجلسة العامة.
وكانت الأمانة العامة لـ مجلس الشيوخ، تلقت عدة طلبات ومقترحات، منها طلبا للنائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشؤون الاتصالات والتحول الرقمى إلى لجان المجلس الـ 14.
وأشار النائب حسانين توفيق فى طلبه إلى أن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية تضمنت فى الباب الثانى، الأجهزة البرلمانية للمجلس بفصله الخامس، وتشكيل اللجان النوعية، مادة 38 فقرة أولى بند 8، حيث النص على إنشاء لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استعراض الاختصاصات المنوطة بها بالمادة 53 من ذات اللائحة.
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