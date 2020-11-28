فيديو.. السفير حسام زكى لـ دوت الخليج: العمل بالجامعة العربية أصعب من الخارجية

جدة - نرمين السيد - أكد السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن عمله بالجامعة العربية، أصعب بكثير من عمله بالخارجية المصرية، مشيرا إلى أن الخارجية لها صعوبات، ولكن لا يوجد بها نفس التحديات.
وأضاف فى حواره لـ"دوت الخليج"، أنه على مدار الـ 30 عاما فى عمله الدبلوماسى، لم يتخذ قرارًا إلا مرة واحدة عندما طلب منه الأمين العام لجامعة الدول العربية العمل معه فى الجامعة، ووافق على الفور.
وأشار زكى إلى أن تحديات الجامعة العربية، أكبر بكثير من الخارجية، مضيفا أنه يعمل بالجامعة العربية ما لا يقل عن 10 ساعات يوميا، وقد يصل الأمر إلى 12 ساعة.
وأوضح أنه لم يبدأ بالكتابة، إلا بعد انتهاء مدة خدمته الدبلوماسية، مضيفا أنه يرى أن من أنجح الشخصيات التى تعمل بالدبلوماسية على مستوى العالم، إن لم يكن الأنجح على مستوى الـ 20 عاما السابقة هو وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.
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