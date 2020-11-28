جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز تلك النجاحات التى حققتها الوزارة على مدار العام. الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف حصلت على المركز الأول من بين 143 وزارة وهيئة حكومية فى سرعة الإنجاز والاستجابة للشكاوى واستفسارات المواطنين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. 2020 عام الأرقام القياسية فى الأوقاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.