الأرصاد تعلن استقرار الأحوال الجوية غدا وانعدام فرص سقوط الأمطار 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار هبوب تيارات هوائية شرقية باردة اليوم على مناطق من شمال البلاد تعمل على تكوين سحب متوسطة متفرقة على المدن الساحلية قد يصاحبها سقوط الأمطار كما تعمل على المزيد من برودة الطقس.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من الغد ينقطع التيار الشرقى وتنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء وتستقر الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، شبورة مائية و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد غدا شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد .