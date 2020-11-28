مجلس الأهلي يحتفل بفريق الكرة في الجزيرة بعد التتويج الأفريقى

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إقامة حفل لفريق الكرة الأول بمقر النادى بالجزيرة، اليوم السبت للاحتفال بالتتويج الأفريقى التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز أمس الجمعة، على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى أفريقيا.

واشعل ما يقرب من 200 عضوا بالنادي الأهلي الشماريخ بجوار ملعب التتش احتفالا بتتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ورغم أن موسيماني المدير الفني للفريق كان قد قرر منح الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز ببطولة أفريقيا الا ان المدير الفني تراجع وقرر خوض مران انتهي منذ قليل استعداد لمباراة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس مصر.

وخاض الأهلي في مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة.

نجح الأهلي في تحقيق 3 انتصارات خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة في 8 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، فيما تمكن خط هجومه من هز شباك المنافسين في 36 مناسبة.

علي معلول، ظهير أيسر الفريق سجل أول أهداف الأهلي في البطولة هذا الموسم، عندما تمكن من تسجيل هدف الأهلي الأول في شباك «اطلع برا» بطل جنوب السودان، في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار ذهاب منافسات الدور التمهيدي للبطولة، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة ، فيما يعد محمد مجدي أفشة صاحب آخر أهداف الأهلي في البطولة، بعدما نجح في تدوين هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك في المباراة النهائية مساء اليوم.

يعد حسين الشحات صاحب المقام الرفيع تهديفيًّا مع الفريق هذا الموسم، بعدما نجح في تسجيل 6 أهداف، استهلها في شباك «اطلع برا» بطل جنوب السودان، فيما كانت شباك الوداد المغربي شاهدة على تسجيله آخر أهدافه في إياب دور نصف النهائي.

استهل الأهلي مشواره بتخطي عقبة «اطلع برا» بطل جنوب السودان، بالفوز عليه ذهابًا برباعية نظيفة قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز في الإياب بنتيجة 9-0. التقى الأهلي في دور الـ32 فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، ونجح في تحقيق الفوز ذهابًا بهدفين دون رد، وفي الإياب فاز بأربعة أهداف دون رد، ليحجز مقعده في دور ثمن النهائي، ما يعرف بمرحلة المجموعات.

لعب الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية إلى جانب فرق «النجم الساحلي - الهلال السوداني - بلاتنيوم»، ونجح في حصد 11 نقطة بالفوز في ثلاث مواجهات الهلال وبلاتنيوم والنجم، والتعادل في مباراتين أمام الهلال وبلاتنيوم، والخسارة في مباراة واحدة أمام النجم، ليحتل المركز الثاني في المجموعة حاجزًا مقعده في دور ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع صن داونز بطل جنوب إفريقيا.

التقى الأهلي صن داونز في دور الثمانية، وتمكن من تحقيق الفوز في الذهاب بهدفين دون رد في القاهرة، وفرض التعادل الإيجابي نفسه على الفريقين بنتيجة 1/1 في مواجهة الإياب، ليتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة، ويضرب موعدًا مع فريق الوداد المغربي.

يتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على الوداد في ذهاب نصف النهائي، بتحقيق الفوز بهدفين دون رد، وفي الإياب كرر فوزه بنتيجة 3-1، ليسجل حضوره في نهائي البطولة أمام الزمالك.

في النهائي تمكن الأهلي من معانقة اللقب بتحقيق الفوز بنتيجة 2-1، افتتح عمرو السولية التسجيل قبل أن يتعادل الزمالك، ليتمكن محمد مجدي أفشة من تسجيل هدف الفوز والتتويج باللقب التاسع في تاريخ القلعة الحمراء.