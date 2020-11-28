هيئة التأمينات تعلن انطلاق تنفيذ رؤيتها المستقبلية من الشرقية

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن بدء تطبيق الرؤية المستقبلية للهيئة بمحافظة الشرقية وذلك من خلال إنشاء مكتب استقبال امامي تكون مهمته استقبال المواطنين الراغبين بالحصول علي الخدمات التأمينية المختلفة منفصل عن مركز رئيسي لتسوية و احتساب جميع الحقوق التأمينية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة التأمين الاجتماعي بموظفي المناطق التأمينية بالمحافظة وتناول اللقاء شرحا للرؤية المستقبلية وانعكاسها علي المواطن و الموظف المختص من حيث سهولة الحصول علي الخدمة المطلوبة بأقل وقت ممكن.

و أشار عوض أنه بدأ بمنطقة الشرقية لتكون مثالا يحتذي به بجميع المناطق علي مستوي الجمهورية، موضحا أن الرؤية سيتم تنفيذها بسواعد الشباب في ظل الخبرة المتراكمة لكبار الموظفين.

وأكد عوض أن مركز العمليات الرئيسي سيكون بمنطقة العزازية و تم تجهيزه علي أفضل مستوي ممكن من حيث البنية التحتية ووسائل الاتصالات الحديثة و سيتم توجيه كافة أوجه الدعم اللامحدود لموظفي المركز لتقديم أفضل خدمة ممكنة لاصحاب المعاشات و المستحقين.

كما طمأن عوض جمهور المواطنين بمحافظة الشرقية من أصحاب المعاشات والمستحقين أن خدماتهم التامينيه ستكون من خلال مكاتب تقديم الخدمه الحالي. وإن الملفات والمسويين فقط هم من سيتم نقل معظمهم طبقا لرغباتهم بمركز العمليات الرئيسي بالعزيزية.

كان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أعلن عن الإتفاق بين الهيئة ووزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الإجتماعي بعدم مطالبة راغبي حجز وحدات الإسكان الإجتماعي بشهادة من التأمينات " برنت تأميني " أو طابعة معتمدة ببيان المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات أو الأرامل .

وأشار عوض إلى أن تلك الإجراءات جاءت إنعكاسًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي و دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير علي المواطن المصري بكافة المناحي الحياتية بصفة عامة و الإهتمام بأصحاب المعاشات و المستحقين عنهم بصفة خاصة .

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الاتفاق أن يتم موافاة وزارة الإسكان بالبيانات المطلوبة لحاجزي لتلك الوحدات مركزيًا نيابةً عن المواطنين المتقدمين للحصول علي تلك الوحدات السكنية.

في سياق متصل أوضح عوض أنه تم التأكيد على جميع العاملين و موظفي الهيئة بضرورة حسن معاملة الجمهور المتعاملين و المترددين عليهم و المساهمة في إعلامهم بعدم ضرورة وجود البرنت التأميني للتقديم للحصول علي الوحدات السكنية.