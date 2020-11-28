طارق عبد العليم مساعدا لرئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا، بتكليف المهندس طارق عبد العليم، لتولي منصب مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.
وكان عبد العليم قد شغل عدة مناصب، أهمها رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة ورئيسًا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ومستشارًا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران .
وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
وفي سياق متصل، استقبل الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران اليوم، عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربى للنقل الجوى (AACO) حيث أعرب رشدى عن تقديره لجهود الإتحاد العربي للنقل الجوي في التنسيق مع شركات الطيران الأعضاء به خلال التعامل مع ازمة جائحة كورونا خاصة التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO ومنظمة الصحة العالمية WHO والاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA والمنظمة العربية للطيران المدنى ACAO فى المشاركة فى وضع دليل عمل الايكاو CART لإعادة تشغيل النقل الجوى.
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