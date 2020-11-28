قطر تدين اغتيال عالم الذرة الإيراني فخري زادة

نقلت وكالات الأنباء العالمية، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين نائب رئيس مجلس وزراء دولة قطر، ووزير الخارجية مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني، حيث أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاتصال عن إدانة دولة قطر بشدة التفجير الذي تم في طهران واغتيال العالم محسن فخري زادة.

يذكر أن العالم الإيراني فخري زاده، أحد العقول المدبرة لبرنامج إيران النووي المثير للجدل، تعرضت سيارته لكمين في منطقة شرق العاصمة طهران، الجمعة، وقتل على يد مسلحين.

ووصف الاتحاد الأوروبي في بيان له، مقتل عالم الذرة الإيراني محسن فخري زاده، كبير علماء إيران النوويين، بالعمل الإجرامي وأنه مع مبدأ احترام حقوق الإنسان الذي يؤيده الاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم السبت، إنه على جميع الأطراف المرتبطة بالحادثة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل منع تصعيد محتمل.

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ووصف بيان الاتحاد الأوروبي الواقعة بأنها: "قتل مسؤول حكومي إيراني وعدد من المدنيين في سلسلة من الهجمات العنيفة، هذا عمل إجرامي ويتعارض".

وأضاف البيان الذي نقلته وكالات الأنباء العالمية،: في هذه الأوقات المضطربة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تحافظ جميع الأطراف على الهدوء وأن تمارس أقصى درجات ضبط النفس من أجل تجنب التصعيد الذي لا يمكن أن يكون في مصلحة أي شخص.