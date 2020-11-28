طارق الخولى لـ تحيا مصر: البرلمان المقبل حزبى بامتياز.. وتنسيقية شباب الأحزاب تتطلع إلى مزيد من النجاح

قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن العملية الانتخابية دائمًا ما تحمل الكثير من المفاجآت، وهذا ما حدث فى الانتخابات البرلمانية الجارية، فنرى العديد من النواب القدامى المخضرمين، ورؤساء لجان، وكان لهم ثقل فى المجلس، لم يوفقوا، وهذا يعبر عن متغيرات رؤية الناخبين بشكل عام.

وتابع خلال حديثه لـ تحيا مصر، التركيبة الحالية للبرلمان بها العديد من النواب الجدد، ومن المهم ضخ دماء جديدة فى البرلمان.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الذى خرج منتصرًا فى تلك الانتخابات هى "الأحزاب"، والبرلمان المقبل سيكون حزبى بامتياز، وهذا يعطي إشارات لتطوير الحياة الحزبية بشكل كبير، ويعد ذلك حصن أمان للبنية السياسية للدولة المصرية.

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وفيما يتعلق بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد الخولى، على أن التنسيقية حققت جزءًا من أهدافها، لكن يتبقى الكثير، لأن هناك رؤية لدى أعضاءها بالعمل المشترك، والقدرة على تحفيز شباب الأحزاب والسياسيين، للمشاركة وتقديم تجربة محترمة يحتذى بها، وتكون جزءًا من تدعيم مكانة الشباب فى المجتمع المصرى، وتحديدًا العمل السياسى.

