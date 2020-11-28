أمين الشيوخ: تقرير اللائحة سيرسل للأعضاء الليلة...والمناقشة بجلسة الغد 10صباحا

قال المستشار محمد إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنه تم الانتهاء من التقرير الرسمي لمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، وسيتم إرساله اللية لجميع الأعضاء تمهيدًا للمناقشة بالجلسة العامة غدا الأحد فى تمام الساعة العاشرة صباحا.



جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أن اللجنة انتهت بالأخذ لكافة ملاحظات مجلس الدولة علي مواد مشروع القانون ، مشيرا إلي أن الماد ذات الصلة بانعقاد المجلس خارج القاهرة تم إرجائها لما ينص الدستور علي ضوابط لذلك سواء بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلثي أعضاء المجلس .



وبشأن ما بعد الانتهاء من إقرار اللائحة من مجلس الشيوخ وطريقه إرساله لمجلس النواب قال الأمين العام:" هذا الأمر سيحدده رئيس المجلس عقب الانتهاء".

