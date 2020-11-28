قال المستشار محمد إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنه تم الانتهاء من التقرير الرسمي لمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، وسيتم إرساله اللية لجميع الأعضاء تمهيدًا للمناقشة بالجلسة العامة غدا الأحد فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أن اللجنة انتهت بالأخذ لكافة ملاحظات مجلس الدولة علي مواد مشروع القانون ، مشيرا إلي أن الماد ذات الصلة بانعقاد المجلس خارج القاهرة تم إرجائها لما ينص الدستور علي ضوابط لذلك سواء بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلثي أعضاء المجلس .
وبشأن ما بعد الانتهاء من إقرار اللائحة من مجلس الشيوخ وطريقه إرساله لمجلس النواب قال الأمين العام:" هذا الأمر سيحدده رئيس المجلس عقب الانتهاء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمين الشيوخ: تقرير اللائحة سيرسل للأعضاء الليلة...والمناقشة بجلسة الغد 10صباحا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.