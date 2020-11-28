تنمر غير مقبول والحكومة مُطالبة بالردع.. أول تعليق برلماني علي واقعة احتفاء جماهير الأهلي بكلب تجاه شيكابالا

قال النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، إن الروح الرياضية التي صاحبت قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، كانت نموذجية، لكن التصرفات التي حدثت من بعض الجماهير بخروجها عن القانون باحتفالها بأحد الميادين حاملين كلب، وهاتفين اسم لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا أمر غير مقبول وتجاوز لا يجوز الصمت عليه.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، السبت، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي، مطالبة بالتحرك تجاه هذه الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، وتطبيق عقوبات التنمر علي هؤلاء الجماهير التى خرجت عن صحيح القانون وتنمرت علي لاعب الزمالك، مشيرا إلي أن مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، أقر تعديلات تشريعية مؤخرا في هذا الصدد لمواجهة مثل هذه التجاوزات غير المقبولة.

مطالبات واسعة بالردع مع المتنمرين علي شيكابالا بـ"واقعة الكلب "..وتحيا مصر يكشف العقوبات المنتظرة"حبس لايقل عن عام وغرامة 100ألف جنية"