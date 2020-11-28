السفير حسام زكى لـ دوت الخليج: صديق عمرى هو من نصحنى بالتقدم للعمل فى الخارجية

جدة - نرمين السيد - قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن صديق عمره السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، هو من نصحه بالتقديم للخارجية.

وتابع فى حواره لـ"دوت الخليج": "بعدها أبلغنى صديقى أنه لم يتقدم للامتحانات، وأنه قرر دخول امتحانات الخارجية فى العام التالى ونجح فيها وأصبح هناك فرق عام عمليا بيننا، على الرغم من أننا أبناء دفعة واحدة".