جدة - نرمين السيد - قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن صديق عمره السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، هو من نصحه بالتقديم للخارجية.
وتابع فى حواره لـ"دوت الخليج": "بعدها أبلغنى صديقى أنه لم يتقدم للامتحانات، وأنه قرر دخول امتحانات الخارجية فى العام التالى ونجح فيها وأصبح هناك فرق عام عمليا بيننا، على الرغم من أننا أبناء دفعة واحدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير حسام زكى لـ دوت الخليج: صديق عمرى هو من نصحنى بالتقدم للعمل فى الخارجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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