سولاف درويش : زيارة الرئيس لجنوب السودان ستنعش العديد من الملفات والقضايا

جدة - نرمين السيد - أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة جنوب السودان، مشيرة إلى أنها تعبر عن متانة وقوة العلاقات المصرية الجنوب سودانية على المستوى الرسمى والشعبى.





وقالت درويش، فى بيان لها، إن الزيارة ناقشت زيادة النشاط الاقتصادى فى جنوب السودان ومساهمة مصر فى جهود التنمية ونقل الخبرات وتوفير الدعم الفنى وبرامج بناء القدرات للكوادر فى جنوب السودان بمختلف القطاعات. وأوضحت درويش، أن هذه الزيارة سيكون لها دور فى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتعاون فى مجالات الزراعة والرى والبنية التحتية والطاقة. وأشارت درويش إلى أن هذه الزيارة ستنعش العديد من الملفات والقضايا الهامة منها تحقيق السلام والاستقرار فى جنوب السودان، وتقديم كل سبل الدعم له وتوفير المساعدات الإنسانية. وشددت وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، على أن هذه الزيارة تاريخية، وتعد الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى لجنوب السودان، لافتة إلى أن هذه الزيارة تأتى فى توقيت هام لما تمر به المنطقة من عدم استقرار.

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