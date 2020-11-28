الرئيس السيسى يلتقى فى جوبا النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار زيارته إلى جوبا، مع رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن دعم مصر للجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات بنود اتفاق السلام في جنوب السودان، سعياً نحو تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبها الشقيق.