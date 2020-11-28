القومي للمرأة يطلق سلسلة العروض الجماهيرية لفيلم «بين بحرين»

بدأ المجلس القومي للمرأة، إطلاق سلسلة العروض الجماهيرية لفيلم «بين بحرين» بعدد من محافظات الجمهورية خلال حملة ال١٦ يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

وبدأت العروض الجماهيرية خلال الفترة من 27 نوفمبر وتستمر حتى 14 ديسمبر القادم بمحافظات قنا وأسيوط والأقصر ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية، وتضمنت العروض عقد حلقة نقاشية برئاسة مقررات فروع المجلس بالمحافظات للتوعية بمخاطر وأضرار جريمة ختان الإناث.

يذكر أن المجلس أصدر الفيلم بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركة أكسير وشركاء التنمية ، والفيلم من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج أنس طلبة سيناريو وحوار أماني التونسي، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس ، وتدور أحداثه حول زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها، كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

وحصد الفيلم 6 جوائز حتى الآن خلال جولته بالمهرجات العربية والعالمية، حيث حاز على جائزتين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.

كما حصد الفيلم جائزتيّ أفضل إخراج لـأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، بالإضافة الى جائزة الإنجاز الفني في السيناريو وجائزة أفضل فيلم من مهرجان بروكلين السينمائي الدولي وقد تم عرضه أيضا بعدد من المهرجانات في أوروبا.

جاء ذلك ضمن حملةال16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التى بدأها المجلس بإضاءة مبناه باللون البرتقالى، كما أطلق المجلس حملته لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" فى 7 محافظات وهي (بورسعيد- بنى سويف –البحيرة- الجيزة –الغربيه- المنيا- الدقهلية) وذلك في الفترة من 28 نوفمبر حتى 7 ديسمبر القادم .

ويتم تنفيذ حملة طرق الابواب من خلال فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات ، لنشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الاناث وخلق رفض مجتمعى للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين بالاضافة الى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها ، كما تستهدف الحملة دمج مؤسسات الدولة المعنية والقائمين عليها فى الحراك المجتمعى الرافض للختان وتنسيق الجهود بينهم ، وتعتمد حملة طرق الابواب على توصيل رسائلها من خلال اعضاء الفروع الى جانب رائدات المجلس القومي للمرأة .

وتتضمن رسائل الحملة توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، كما سيتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الأثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة.