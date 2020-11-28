اختيار طفل من أصول مصرية سفيرا للطفولة بالنمسا

اختار النادي الأوروبي الملكي الدبلوماسي الدولي للأمم المتحدة الطفل من أصول مصرية ميسره مقلد سفيرا للطفوله للمبادرات المدرسيه في النمسا.

وقالت الرئيس المؤسس للنادي اوكسانه راجوفسيكي من ليتوانيا أن ميسره يتميز بالتميز والابداع العقلي ويحمل روح تشع حبا وسلاما لجميع من حوله لذلك هو ناجح جدا فيما قدمه في المجتمع الأوروبي.

وقال الرئيس التنفيذي الدولي السفير سيف ملكان إن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يوجد طفره ابداعيه للاطفال والشباب في كل التخصصات داخل مصر وخارج مصر والدليل علي ذالك البرنامج الرئاسي للشباب وشباب تحيا مصر ومشاركة الشباب مع الرئيس في المؤتمرات وافتتاح المشاريع ورأينا الاطفال مع الرئيس السيسي في الاحتفالات والمناسبات مما أعاد لمصر الروح المصريه الجميله التي بها وحدة الشعب داخليا وخارجيا والالتفاف نحو الرئيس السيسي والوطن وربط المجتمع المصري داخليا وخارجيا وبما تقوم به وزارة الهجرة ووزيرة الهجره الوزيرة نبيله مكرم .

ووأضاف ان نجاح وزارة الخارجية تحت إدارة وزير الخارجية سامح شكري أصبحت سفارات مصر في الخارج تدعم كل الجاليات المصرية مما جعل مجال الإبداع متوفر .

واكد أن السفير ميسره نموذج ناجح لربط الثقافات المختلفة بما يقوم به من مبادرات ناجحه وأنه جمع بين الثقافه المصريه والثقافة الاوربيه مما جعله يشكل فكر جديد للجيل الجديد نحو الحب والسلام والابداع وان الطفل المعجزه ميسرة نموذج للشباب المحب لبلده المندمج مع مجتمع النمسا، معتز بأصالته، متوافق مع بيئته و القيم المصرية و العالمية، يمتد وعيه الي المحتاجين، و يدفعه شغفه الي مبادرات خلاقة، تدعم مجتمعه، و تربط بين الثقافات، و تخدم البيئة، و ترفع صورة مصر في الخارج، و تحفز الشباب الي الأنشطة البناءة و التفاعل مع نظرائهم.

وأضاف أن ميسرة شاب طموح، يحول حبه الي عمل، يثق بنفسه، مفعم بالحيوية، حيوية تجاوزت المنفعة الذاتية لتبتكر، و تخدم، و تشع التضامن بين الشباب ،و المودة و التعارف بين الثقافات، و تشيع الأمل بين البشر. مصر تحتاج لهذا، ليعرف العالم ما بها من خير، ليقدم للبشر حضارتها ومبدعيها، و يستفيد الجميع في محبة، و لتعلو مكانة مصر الي ما تستحقه.

وأوضح أنه من النجاحات التي حققها والجوائز ايضا التكريم من البعثة الدبلوماسية المصرية في النمسا برئاسة السفير السابق عمرو عامر مساعد وزير الخارجية حاليا، والكنيسة القبطية المصرية في النمسا والمانيا وسويسرا برئاسة الانبا جبريل، والمركز الثقافي المصري في ڤيينا ودرع وزارة التعليم العالي.

وكذلك حصوله على جائزة شخصية عام 2020 في النمسا من رئيس وزراء النمسا الحالي، وتكريمه من السفارة المصرية في النمسا برئاسة السفير محمد الملا سفير مصر بي النمسا، والمركز الاسلامي السعودي في النمسا.