السيسى يلتقي النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار زيارة سيادته إلى جوبا، مع رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن اللقاء تناول استعراض تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأن دعم مصر للجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات بنود اتفاق السلام في جنوب السودان، سعيًا نحو تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبها الشقيق.
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