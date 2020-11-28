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تمثل عمق أمنى واستراتيجي.. برلمانيون يوضحون إيجابيات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودان

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أكد برلمانيون أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جنوب السيودان، يأتى فى توقيت مهم ودقيق للغاية، باعتبارها تدعم مصر فى ملف سد النهضة بشكل رئيس، وتمثل عمق أمنى واستراتيجي، لا يمكن الاستغناء عنه أو إهماله، وأيضًا لتعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين.

توافق فى الرؤى

أكد النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، إن دولة جنوب السودان تدعم الرؤية المصرية فى ملف سد النهضة، القائمة على العدالة والتوازن بين متطلبات التنمية وحقوق كل الأطراف، مشددا على أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش زيارته التاريخية للعاصمة جوبا، اليوم السبت، أكدت اهتمام مصر بأمنها القومى وأمن الأشقاء والدول الصديقة، وأنها تعى قوتها واحتياج المنطقة لها، كما أن الاستقبال الرسمى وحفاوة الرئيس سيلفا كير ورموز جنوب السودان بالرئيس السيسى جددت التأكيد على أهمية الدولة المصرية وثقلها فى محيطها الأفريقى.

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من جانبه، قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جمهورية جنوب السودان، هي الأولى من نوعها، وتعكس الإرادة السياسية المُشتركة بين البلدين، نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية المُتكاملة في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز العلاقات

وأكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، أن المباحثات الثنائية التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس جنوب السودان، سلفا كير، كانت مُثمرة للغاية، حيث اتفقا على التنسيق السياسي والعسكري والأمني في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، والسعي للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المصرية في جنوب السودان، بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين.

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دور مصر التاريخى وتأثيره على مستقبل العلاقات
وأكد النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، على الدور الذى لعبته مصر فى استقرار جنوب السودان، من خلال وساطتها ورعايتها لجولات التفاوض والتفاهمات بين الأشقاء الجنوب سودانيين إبان خلافهما السابق، وما تزال تدعم جوبا وحكومتها وجهود التنمية فى البلد الشقيق من خلال التعاون والشراكة والمساعدات والدعم المادى والفنى فى مجالات الصحة والتعليم والزراعة وغيرها، وهو ما جدد الرئيس التأكيد عليه اليوم، وبدا واضحا أن الأشقاء هناك يقدرونه وينظرون لمصر نظرة أخوة وتكامل حقيقى.

بينما، أكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيسين تطرقا لمناقشة التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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