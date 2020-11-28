تمثل عمق أمنى واستراتيجي.. برلمانيون يوضحون إيجابيات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودان

أكد برلمانيون أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جنوب السيودان، يأتى فى توقيت مهم ودقيق للغاية، باعتبارها تدعم مصر فى ملف سد النهضة بشكل رئيس، وتمثل عمق أمنى واستراتيجي، لا يمكن الاستغناء عنه أو إهماله، وأيضًا لتعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين.
توافق فى الرؤى
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من جانبه، قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جمهورية جنوب السودان، هي الأولى من نوعها، وتعكس الإرادة السياسية المُشتركة بين البلدين، نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية المُتكاملة في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
تعزيز العلاقات
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دور مصر التاريخى وتأثيره على مستقبل العلاقات
وأكد النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، على الدور الذى لعبته مصر فى استقرار جنوب السودان، من خلال وساطتها ورعايتها لجولات التفاوض والتفاهمات بين الأشقاء الجنوب سودانيين إبان خلافهما السابق، وما تزال تدعم جوبا وحكومتها وجهود التنمية فى البلد الشقيق من خلال التعاون والشراكة والمساعدات والدعم المادى والفنى فى مجالات الصحة والتعليم والزراعة وغيرها، وهو ما جدد الرئيس التأكيد عليه اليوم، وبدا واضحا أن الأشقاء هناك يقدرونه وينظرون لمصر نظرة أخوة وتكامل حقيقى.
بينما، أكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيسين تطرقا لمناقشة التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
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