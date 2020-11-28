تمثل عمق أمنى واستراتيجي.. برلمانيون يوضحون إيجابيات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودان

أكد برلمانيون أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جنوب السيودان، يأتى فى توقيت مهم ودقيق للغاية، باعتبارها تدعم مصر فى ملف سد النهضة بشكل رئيس، وتمثل عمق أمنى واستراتيجي، لا يمكن الاستغناء عنه أو إهماله، وأيضًا لتعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين.

توافق فى الرؤى

أكد النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، إن دولة جنوب السودان تدعم الرؤية المصرية فى ملف سد النهضة، القائمة على العدالة والتوازن بين متطلبات التنمية وحقوق كل الأطراف، مشددا على أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش زيارته التاريخية للعاصمة جوبا، اليوم السبت، أكدت اهتمام مصر بأمنها القومى وأمن الأشقاء والدول الصديقة، وأنها تعى قوتها واحتياج المنطقة لها، كما أن الاستقبال الرسمى وحفاوة الرئيس سيلفا كير ورموز جنوب السودان بالرئيس السيسى جددت التأكيد على أهمية الدولة المصرية وثقلها فى محيطها الأفريقى. اقرأ أيضًا: النائب محمد حلاوة: جنوب السودان تدعم رؤيتنا فى ملف سد النهضة



من جانبه، قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جمهورية جنوب السودان، هي الأولى من نوعها، وتعكس الإرادة السياسية المُشتركة بين البلدين، نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية المُتكاملة في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جمهورية جنوب السودان، هي الأولى من نوعها، وتعكس الإرادة السياسية المُشتركة بين البلدين، نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية المُتكاملة في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك. تعزيز العلاقات

وأكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، أن المباحثات الثنائية التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس جنوب السودان، سلفا كير، كانت مُثمرة للغاية، حيث اتفقا على التنسيق السياسي والعسكري والأمني في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، والسعي للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المصرية في جنوب السودان، بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين. اقرأ أيضًا: النائب محمد منظور: مباحثات السيسي مع نظيره الجنوب سوداني منفعة مشتركة للبلدين