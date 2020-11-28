وزيرة الهجرة لأطفال المصريين في الولايات المتحدة: علموا أولادكم "عربي" ليرتبطوا بجذورهم

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، في فعاليات معسكر "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الامريكية عبر تطبيق "زووم"، من أجل تشجيعهم على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية، بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2019، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ومؤخرا كندا.

من ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة للأطفال، أن هذا المعسكر يحمل سمة مميزة، إذ يعد الأول بعد رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة "اتكلم عربي"، وحرصه على دعم جهود الوزارة في التواصل مع أبنائنا من المصريين بالخارج، وتعريفهم بما يحدث في مصر في كل المجالات، وهو المعسكر الرابع في سلسلة معسكرات "اتكلم عربي".

وتابعت وزيرة الهجرة للأطفال أن الشعب المصري يد واحدة، وأن مصر بلد حضارته عظيمة، وتتمتع بوجود بحرين وثروات طبيعية هائلة، مضيفة أن الرئيس السيسي يدعم المرأة المصرية وطموحاتها، وكذلك الأطفال وذوي القدرات الخاصة، مؤكدة أن أبناءنا بالخارج جزء من مصر مهما بعدت المسافات.

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