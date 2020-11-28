وزير الرياضة يعلق على مضمون جماهير الأهلي والزمالك على السوشيال ميديا

قدم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى الإعلام المصري وبرنامج «على مسئوليتي» لدعمه «مبادرة لا للتعصب .. مصر أولا» التي سيتم العمل على تنفيذها دون توقف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه قدم الشكر إلى الجماهير المصرية بعد التشجيع المثالي خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.

وتابع وزير الرياضة أنه من الطبيعي أن تحدث بعض الانفعالات من الجماهير بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا مقدما الشكر إلى جماهير قطبي الكرة المصرية قائلا : «القادم أفضل».

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه تابع السوشيال ميديا وتهنئة جماهير الزمالك إلى لاعبي الفريق وأن القادم أفضل موضحا أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإنابة أشاد بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكانت قوية للغاية ولم يشاهد مثلها من قبل.

وكشف وزير الشباب والرياضة أنه قام بتهنئة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا وقدم الشكر إلى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك.

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