أحمد موسى: هدف «قشفة» صاروخ كروز (فيديو)

هنأ الإعلامي أحمد موسى، جماهير القلعة الحمراء بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بنتيجة 2-1.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مبروك لمصر، أولا والروح الرياضية ثانيا، مبروك البطولة بتاعتنا كلنا أهلي وزمالك».

وتابع «اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، وما حدث عقب المباراة أشياء بسطة، الفريقان قدما أداء يليق باسمهما»، مردفا «هدف شيكابالا عالمي، ثم جاء قفشة بهدف صاروخ كروز قيمته 3.5 مليون دولار».

وأكمل «بقول لجمهور الأهلي العريق، افرح اتبسط إحنا أسياد بطولة أفريقيا ورقم 1 بالقارة»، مشيرا إلى أن الأهلي يحتل المرتبة الثانية عالميا في عدد البطولات القارية.

وأشاد موسى بجهود محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي قائلا «كل التحية لمحمود الخطيب الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية وقدم كافة التسهيلات للفريق رغم مرضه، الخطيب رجل دولة من طراز رفيع يليق بالأهلي، وفي منتهى الأدب والذوق الرفيع، عمر ما حد مسك عليه لفظ، مبروك يا كابتن بيبو تستحق ».

وتساءل «هل المجد سيكتب لمن ترك الأهلي من أجل الأموال أم لمن يرفع الكأس».

وأكد أن الزمالك قدم مباراة قوية جدا قائلا: «الأبيض يمتلك أكثر من لاعب مميز جدا».

وأشاد بحكم المباراة قائلا «الحكم الجزائري مصطفى غربال قدم مباراة عالية المستوى ويستحق التحكيم في كأس العالم».