زاهي حواس: قفشة يستحق تمثال في النادي الأهلي

أعرب الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق عن سعادته بتتويج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1.
وقال حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «محضرتش مباراة في الاستاد منذ أيام الدراسة في الجامعة»، مردفا «الأهلي لعب أول 10 دقائق بشكل هائل، لكن الزمالك قدم مباراة قوية».
وتابع «الأشخاص المجاورون لي في الاستاد أصيبوا بهلع بعد رد فعلي على هدف محمد مجدي قفشة»، مردفا «المفروض يتعمل تمثال لقفشة في النادي الأهلي».
وأشاد بهدف شيكابالا «هدف عالمي وجول قفشة أيضا عالمي».
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