مدحت شلبي: الأهلي يحتاج رأس حربة.. وموسيماني يمتلك خبرات كبيرة

قال المعلق الرياضي مدحت شلبي، إن هدف شيكابالا في مرمى الأهلي خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في نهائي أبطال أفريقيا الذي أقيم مساء الجمعة، عالمي ولو رأيناه من ميسي وكريستيانو كنا تحدثنا عنه كثيرًا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «لا الشناوي ولا 10 منه كانوا يستطيعون صد هدف شيكابالا لأنه هدف مبدع ».

وأشار المعلق الرياضي مدحت شلبي، أن هدف شيكابالا، لا يتكرر في الملاعب المصرية، ولا نراه إلا كل وقت طويل، مؤكدا أن شيكابالا في الناحية اليمين خطير.

ولفت المعلق الرياضي مدحت شلبي، إلى أن مباراة الأهلي والزمالك أمس كانت جميلة تليق بنهائي مصر العظيمة.