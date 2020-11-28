وزيرة الهجرة تشارك بمعسكر اتكلم عربى للأطفال المصريين بأمريكا

جدة - نرمين السيد - جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم فى إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربى" التى أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتى دخلت حيز التنفيذ رسميا فى أكتوبر 2019، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ومؤخرا كندا.

من ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة للأطفال أن هذا المعسكر يحمل سمة مميزة، إذ يعد الأول بعد رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرة "اتكلم عربى"، وحرصه على دعم جهود الوزارة فى التواصل مع أبنائنا من المصريين بالخارج، وتعريفهم بما يحدث فى مصر فى كل المجالات، وهو المعسكر الرابع فى سلسلة معسكرات "اتكلم عربى".

وتابعت :" أن الشعب المصرى يد واحدة، وأن مصر بلد حضارته عظيمة، وتتمتع بوجود بحرين وثروات طبيعية هائلة"، مضيفة أن "الرئيس السيسى يدعم المرأة المصرية وطموحاتها، وكذلك الأطفال وذوى القدرات الخاصة"، مؤكدة أن أبناءنا بالخارج جزء من مصر مهما بعدت المسافات.

وفى سياق متصل، حرصت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على التحدث باللغة العربية مع الأطفال، موجهة رسالة للأمهات بالتحدث داخل المنزل باللغة العربية مع أطفالهم، والاحتفاظ بالهدايا التذكارية من مصر داخل بيوتهم بالخارج، لدعم الهوية المصرية، موجهة الدعوة إليهم لزيارة مصر فى أول فرصة، والانضمام للمعسكرات التى تنظمها الوزراة لأبناء الجيلين الثالث والرابع من ابناء المصريين بالخارج، والتى يكون فيها أبناء الشهداء والاستماع منهم مباشرة لتضحيات أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

وأشادت وزيرة الهجرة بما يقوم أطفالنا من إنجازات فى الألعاب الرياضية، والتفوق الدراسى فى المراحل المختلفة، بما يدعم نجاحهم فى المراحل التعليمية المختلفة، ويضيف سمعة طيبة لاسم مصر، بالإضافة إلى دعم تطلعاتهم لمستقبل أفضل.

ومن ناحيتهم، قال الأطفال إنهم يحتفظون بهدايا تذكارية من مصر بعضها العلم المصرى وعدد من المعالم الأثرية المصرية، مؤكدين أنهم يرغبون فى زيارة مصر والتعرف على حضارتها، وأنهم يعتزون بحضارتهم وتاريخهم وأنهم يشتاقون لزيارة مصر قريبا.

وتناولت فعاليات المعسكر عرضا لعدد من الأغانى التراثية المصرية والتى تفاعل معها الأطفال المشاركين، وخصوصا أغنية "walk like an Egyptian".



وفى السياق ذاته، أكد الآباء أن هذه المعسكرات تخلق الشغف لدى أبنائهم بالخارج، وفى كل مرة يحرص الأولاد على القراءة عن مصر ومشاهدة الأعمال المصرية من وقت لآخر، مطالبين بعودة الوزارة لتنظيم زيارات أبناء المصريين بالخارج.

وفى الختام، توجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، بالشكر لأولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم، مشددة على أن يحرصوا على التحدث باللغة العربية داخل المنازل، حفاظا على الهوية المصرية.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين فى متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربى"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالى:

‏https://www.facebook.com/etkallem.arabi