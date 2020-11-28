مصدر أمني ينفي تدهور حالة المسجونة آية كمال الدين حسين ونقلها إلى المستشفى

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بشأن نقل النزيلة بسجن القناطر آية كمال الدين حسين إلى المستشفى ودخولها العناية المركزة بسبب ظروف احتجاز غير آدمية، مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.
وأضاف المصدر أن المذكورة نزيلة بأحد عنابر سجن القناطر نساء رفقة أخريات متهمات على ذمة قضايا إرهابية، وحالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية، ولم يسبق إيداعها بالمستشفى أو دخولها العناية المركزة..كما أشار المصدر أن النزيلة المذكورة لها تاريخ مرضى قبل إيداعها بالسجن حيث أنها تعانى من حساسية بالصدر ويتم متابعة حالتها بصفة دورية وتقديم كافة أوجة الرعاية الصحية لها.
وأكد المصدر أن نشر تلك الأخبار يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام فى محاولة لتخفيف القبضة الأمنية على عناصر الجماعة الإرهابية.
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