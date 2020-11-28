رئيس تحرير الأهرام العربي يتلقي عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

أستقبل الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي احد اصدرات مؤسسة الأهرام عزاء والدته وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين وكان في مقدمة الحاضرين الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام والكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والإعلامى أسامة كمال، والكاتب الصحفى أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة.

كما شارك أيضا الكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفى عادل السنهورى، والكاتب الصحفى والإعلامى محمد الباز والكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والناقد الرياضى محمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضى وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ.

وقدم أيضا واجب العزاء اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء دكتور محمد رستم، مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين، وأعضاء مجلس النواب، منهم النائب نور الدين عبد الرازق، وهشام الشطورة، والكاتب الصحفى محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفى والإعلامى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب والإعلامى خيرى رمضان.