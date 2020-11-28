اعتذار ورفض وتدخل برلمانى.. تعرف على تطورات أزمة الإساءة لشيكابالا

أثار موضوع الإساءة لمحمود عبدالرازق شيكابالا، غضب الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعدما خرج عدد من جماهير النادى الأهلى عن ضوابط الروح الرياضية وصحيح القانون، واستعانوا بكلب وقاموا بترديد اسم قائد نادى الزمالك، محمود عبدالرازق شيكابالا، فى تجمع جماهيرى كبير.

عقوبة التنمر فى الدستور

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديلًا علي القانون رقم ١٨٩، وينص على أن ما يُعد تنمراً كل من استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

وبحسب القانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

مطالب جماهيرية بالتدخل

طالبت الجماهير المصرية، وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي بفتح تحقيق موسع وتطبيق القانون علي المخالفين والمتورطين في هذه الواقعة المؤسفة والتى لا تعبر من قريب أو من بعيد عن الروح الرياضية المصرية.

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اعتذار أحمد فهمى لشيكابالا

اعتذر الفنان أحمد فهمي عن إساءة جماهير الأهلي للاعب نادي الزمالك شيكابالا، بعد فوز القلعة الحمراء أمس، في نهائي أبطال إفريقيا، ووصفه بـ "الكلب". اعتذر الفنان أحمد فهمي عن إساءة جماهير الأهلي للاعب نادي الزمالك شيكابالا، بعد فوز القلعة الحمراء أمس، في نهائي أبطال إفريقيا، ووصفه بـ "الكلب". وكتب فهمي على حسابه الشخصي بـ "فيس بوك": "رغم خلافي معاه الشديد ومفيش صلح من بعيد ولا قريب بيني وبينه، لكن موضوع الكلب والفيديو ده حاجة عنصرية جدًا بصراحة ومنظر بشع". اقرأ أيضًا: أحمد فهمي يعتذر لـ شيكابالا بسبب فيديو الكلب