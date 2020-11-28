باقات تجوال اليومية من فودافون الجديدة تبدأ من 10 جنيه.. كلم حبايبك

طرحت باقات تجوال اليومية من فودافون الجديدة بنسبة تبدأ من 10 جنيه لتتيح لعملائها إمكانية التواصل مع رفقائهم من خلال البلاد بأقل سعر للباقة، لذلك يرصد تحيا مصر تفاصيل باقات تجوال اليومية من فودافون وكود الاشتراك فيها.

كود باقة الـ 10 جنيه تجوال فودافون

توفر 10 دقائق استقبال مكالمات و 10 رسائل كلمني شكراً و تكون صلاحية الباقة يوم واحد فقط، يمكنكم الاشتراك في باقة تجوال ال 10 جنية من خلال الكود التالي *202*10#.

اقرأ أيضًا.. فودافون تكشف عن خططها في 2021.. اعرف التفاصيل



كود باقة الـ 30 جنيه للإنترنت فقط تجوال فودافون

توفر 30 ميجابايت وهي تعتبر باقة يومية أي صلاحيتها يوم واحد فقط.



ويتم الاشتراك في الباقة من خلال الكود التالي *202*30#.



كود باقة الـ 50 جنيه الكل في واحد تجوال فودافون

توفر الباقة 5 دقائق للمكالمات كما أنها تعطيك 5 دقائق لاستقبال المكالمات وتعطيك أيضا 25 رسالة يمكنك استخدامهم وتتيح لك الباقة 25 ميجابايتس،صلاحية الباقة يوم واحد فقط.

يمكنكم الاشتراك في باقة الكل في واحد 50 جنيه من خلال الاتصال على الكود التالي *202*50#.