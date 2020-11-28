السفير محمد حجازي: جنوب السودان لديها إجابات عديدة على ملف مياه حوض النيل وسد النهضة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنوب السودان إحدى أهم الزيارات الخارجية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر دعمت جنوب السودان لتحقيق الأمن والسلام الداخلي.
وأشار السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إلى أن جنوب السودان لديها العديد من الإجابات على ملف مياه حوض النيل وسد النهضة.
وأكد أن مجالات التعاون متعددة بين مصر وجنوب السودان، وتشمل التعليم والصحة ومشروعات الربط الكهربائي، موضحا أن مصر قدمت مساهمات لجنوب السودان في مجال التعليم.
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وأضاف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، أن مصر تخطط لفتح أسواق في جنوب السودان للسلع المصرية.
ولفت إلى أنه يجب تعزيز قدرات جنوب السودان، لإدارة مواردها المائية، مضيفا أن جنوب السودان تعد امتدادًا لأمن مصر الاستراتيجي.
واستطرد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، أن مصر صاحبة المكون الرئيسي لقوات حفظ السلام في جوبا.
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