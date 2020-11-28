عبد الحفيظ: مكافآت استثنائية للاعبي الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن أصعب فترة مر بها الأهلي خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك التي فاز بها الفريق هي طوال الـ 90 دقيقة، مؤكد أنه لم يشعر بالقلق من هدف شيكابالا في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وأقيمت على استاد القاهرة مساء الجمعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، اليوم السبت المذاع على قناة صدى البلد، أن تأهل الفريقين إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، حدث لا يتكرر كثيرا لا سيما مع وجود ديربي بين الفريقين.

وكشف مدير الكرة في النادي الأهلي أن أحداث اللقاء غريبة، خاصة هدف محمد مجدي أفشة، ومن حق جمهور الزمالك أن يفرح بفرقته كونه قدم أداء جيدًا أمام الأهلي، وفخر للكرة المصرية أن يتواجد فريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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