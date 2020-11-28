بالبنط العريض مهاجما واشنطن بوست : أحد الأبواق الإعلامية لقيادات الإرهابية

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى الدكتور حسام فاروق، إن هناك أشخاص لديهم حالة من الانبهار والإعجاب بالإعلام الأجنبى، ولديهم وهم بأن الصحف الأجنبية لا تقع فى الأخطاء، وعلق قائلًا:"والمصحف بتغلط".





وأضاف فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أنه فى ظل عصر السرعة واتساع وسائل الإعلام ووجود معايير وأدوات الانضباط الإعلامى سيتمكن صاحب العقل اكتشاف من الصادق والكاذب.

وانتقد فاروق افتتاحية صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية"، التى هاجمت مصر بشكل تحريضى بسبب إلقاء القبض على إحدى الأشخاص تابع لمنظمة حقوقية الأيام الماضية، مؤكدا أن ملف حقوق الإنسان كان إحدى الملفات التى استخدمتها بعض القوى الخارجية كورقة عداء ضد الدولة المصرية.

وتابع : "أن صحيفة واشنطن بوست أحد الأبواق الإعلامية وأوائل الصحف التى تعامل معها التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، وسمحت لقياداتها مثل عمرو دراج ويحيى حامد، ومحمد سلطان، وجهاد الحداد، بنشر العديد من المقالات لرفع مظلوميتهم المزعومة".

وأعرب عن دهشته فى دفاع الصحيفة عن كيان غير شرعى فى مصر، مؤكدا أنها لاتجرؤ ذكر أية دولة أخرى فى العالم، فالمحتوى المنشور يضم مصادر كاره لمصر وسماسرة ومجموعة من يسمون أنفسهم النشطاء ومصادر تنظيم الإخوان الإرهابى.