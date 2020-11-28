فيديو .. لقاءات ومباحثات الرئيس السيسى خلال زيارته لجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال السيسى، بمطار جوبا الدولى، رئيس جنوب السودان، سلفا كير.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسلفا كير رئيس جنوب السودان، اليوم السبت، جلسة مباحثات ثنائية بالقصر الجمهورى بجوبا.

كما شملت جلسة المباحثات مناقشة أهم الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خصوصًا منطقتى حوض النيل والقرن الإفريقى، حيث عكست المناقشات تفاهمًا متبادلًا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، بما يكفل تعزيز القدرات الإفريقية على مواجهة التحديات التى تواجه القارة ككل، كما تم الاتفاق على تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التى يشهدها حاليًا المحيط الجغرافى للدولتين.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، كلمة خلال المؤتمر الصحفى المشترك، مع سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، أكد خلالها على عمق العلاقات بين البلدين.

كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار زيارته إلى جوبا، اليوم السبت، رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.