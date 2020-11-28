ننشر مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والمنتظر عرضه على جلسة الغد

جدة - نرمين السيد - حصل "دوت الخليج" على نص مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فى نسختها الأخيرة، والتى ستعرض على الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد.





ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته العامة فى تمام الساعة العاشرة صباحا، لنظر مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتى ستصدر بقانون حسبما أقرت النصوص الدستورية. وتشمل النسخة الأخيرة لمشروع القانون على 292 مادة، بعد المراجعة النهائية. وكان الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان، قد صرح بأنه تم التوافق على معظم مواد اللائحة الخاصة بالمجلس خلال اجتماع اليوم، ونأمل أن تنتهى غدًا مناقشتها فى الجلسة العامة، مؤكدًا أن هناك 25 نائبا قدموا مقترحات على اللائحة وحضر منهم 5 أعضاء وتم التوافق على مقترحاتهم.

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