ننشر مقترحات المصرى الديمقراطى لتعديلات لائحة الشيوخ قبل مناقشتها غدا

جدة - نرمين السيد - تقدم النائب محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بمجموعة من التعديلات المقترحة على مسودة لائحة مجلس الشيوخ والتى من المقرر مناقشتها غداً فى الجلسة العامة، تضمنت هذه التعديلات العديد من المواد المتعلقة بصلاحيات لجنة القيم، وإنفاذ أحكام محكمة النقض الخاصة بإسقاط عضوية المرشحين دون تأخير.





وتقدم سامى بما يزيد عن 20 تعليقاً على مواد اللائحة، والتى نوقشت لعدة ساعات باجتماع اللجنة اليوم، وشملت التعديلات المواد المتعلقة بالسفر للخارج، ومن المرتقب إعادة طرحها بالجلسة العامة للمجلس غدا. ومن أبرز المواد المثيرة للجدل والتى قدمها عضو مجلس الشيوخ عن المصرى الديمقراطى، هو التعليق على المادة رقم 46 والخاصة بصلاحيات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مقترحا أن تشمل صلاحيات اللجنة "اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع أحكام الدستور"، بدلاً من "اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور"، لأن الدستور يشمل بداخل نصوصه مادة تخص مبادئ الشريعة الإسلامية، وبالتالى لا يوجد وجه للإضافة والتكرار. وتقدم النائب محمود سامى كذلك باقتراح إضافة للمادة رقم 249 والتى تتحدث عن أحكام محكمة النقض فى إسقاط عضوية أى نائب بحكم قضائى، واقترح إضافة النص التالى "ولا يحق للمجلس التأخير فى تنفيذ حكم محكمة النقض تحت أى مبرر"، لإلزام المجلس وحثه على التنفيذ الفورى لأحكام القضاء دون تأخير.

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