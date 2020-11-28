أول تعليق من قفشة على هدفه القاتل في شباك الزمالك

أكد محمد مجدى قفشة لاعب الأهلي ان الهدف الذي أحرزه في مرمي الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا يعتبر أفضل لحظة في حياته، وأضاف قفشة خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي : أتدرب علي استغلال الكرات المرتدة من المدافعين، وقمت بتنفيذها امام الوداد ومباراة توجو في المنتخب.

في نفس السياق أكدت الإعلامية لميس الحديدى ان مباراة القمة التي أقيمت أمس بين الأهلي والزمالك كانت ممتعة، واستحقت ان يطلق عليها لقب قمة القرن، وأضافت الحديدي عبر برنامج كلمة أخيرة ان الزمالك لعب بمستوي جيد طوال فترات المباراة ولكن الأهلي خطف الفوز واللقب بهدف قفشة.

وقالت لميس الحديدي ان هدف شيكابالا كان رائع ، ولكنه لم يكن كافيا لاحراز الزمالك اللقب، وأضافت الحديدى قائلة : البطولة لا تعترف بالمستوي وانما بالاهداف ، مستشهدة بمقولة الراحل كابتن لطيف المعلق الكروى الشهير : الكورة اجوان.

واستضافت الإعلامية لميس الحديدى، مساء اليوم السبت، في برنامجها "كلمة أخيرة"، النجم محمد مجدى قفشة، لاعب النادى الأهلى، وصاحب هدف التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بالأمس، في المباراة التي انتهت بفوز الاهلى 2/1 .

ويعد هذا اللقب التاسع للأهلى، حيث اقتنص النادى لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.

ومن المنتظر أن يمثل الأهلى القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم للأندية التى تنظم فى الدوحة فى فبراير المقبل.